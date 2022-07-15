Тернопільським міськрайонним судом визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності одного із депутатів Тернопільської обласної ради.

Як повідомляють у пресслужбі прокуратури області, депутат не повідомив про конфлікт інтересів і голосував про умови оплати праці родича. Відтак, йому доведеться відповісти за ч. 1 та ч. 2 ст. 172 – 7 КУпАП за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

З’ясовано, що депутат обласної ради не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів при розгляді питання та прийнятті участі у голосуванні на сесії ради про умови оплати праці голови обласної ради та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, проголосувавши за це рішення.

За принципової позиції прокурорів галузевого відділу обласної прокуратури на винну особу накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виходячи з визначення розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян у 2022 році, сума штрафу має перевищити 250 тисяч гривень.

Рішення суду на даний час ще не набрало законної сили.