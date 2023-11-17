Під час RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 2.0 14 листопада 2023 року у Варшаві, Польща, відбулася дискусійна панель, присвячена темі “Особливості будівельного ринку України та перший досвід відбудови”.

Її модератором став Філіп Кремптон, Президент Федерації європейської будівельної промисловості (#FIEC), який зазначив, що відновлення вже розпочалося: “Україна вже почала відбудовувати інфраструктуру, яка була зруйнована в результаті російської агресії. На політичному полі держава рухається до вступу в ЄС. Ціль, до якої ми всі прагнемо – відбудувати кращу Україну, дотримуючись міжнародних стандартів”. Серед запрошених учасників дискусійної панелі, яка відбувалась у Польщі протягом двох днів, Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда:

– Щоразу отримую безліч інсайтів та позитивних емоцій, коли потрапляю на заходи як сьогоднішній Recovery Construction Forum від Конфедерація будівельників України. Присвячені відбудові України та взаємодії українського те європейського бізнесу, вони збирають людей зі спільним баченням, але різним досвідом та інструментами, що можна використати для загальної мети. Чи це участь у якості спікера, чи просто відвідувача, як сьогодні — це можливість зібратись великим колом однодумців задля вирішення важливих завдань. Адже після розмов та роздумів наступає час дій, і від кожного з нас залежить наскільки успішно ми здолаємо сьогоднішні виклики, – стверджує Ігор Гуда.