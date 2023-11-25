Відбулося жеребкування стикових матчів кваліфікації Євро-2024, учасником яких є й Україна. Суперником нашої команди буде збірна Боснії та Герцеговини. Міг випасти й інший варіант – Ізраїль (кращий тим, що заздалегідь відомий виїзний матч з ним довелося б, напевно, грати на нейтральному полі). Але могли отримати й Уельс, який не пропустив нас на Кубок світу-2022. Гра з боснійцями не обіцяє бути легкою, однак балканців ніяк не порівняти Англією та Італією, які добряче і, хочеться сподіватись, недаремно “протестували” українських футболістів у груповому турнірі. До того ж, ми маємо досвід виїзної перемоги над боснійцями – 2:0 восени 2021 у кваліфікації до того ж ЧС-2022. Резюме думок про майбутню гру: “Якщо не проходити Боснію, то на Євро-2024 нічого робити”. Півфінальний матч відбудеться 21 березня. У разі перемоги Україна умовно вдома 26 березня прийматиме переможця пари Ізраїль – Ісландія. Однак… знову необережно (або ж навпаки – обдумано) розкрив рот президент УЄФА Александер Чеферін, який заявив, що хотів би бачити збірну Боснії та Герцеговини в фінальній частині Євро-2024. Доволі “темна” нещодавня історія з непризначеним пенальті у ворота італійців у епізоді з Мудриком (перед тією грою пан Чеферін теж заявляв, що не зможе жити без Італії на турнірі) наштовхує на не дуже приємні припущення…





Цей епізод досі обговорюється футбольним світом: на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Мудрик отримав м’яч у штрафному майданчику італійців, але впав як здалося, не без допомоги Крістанте. Суддя не призначив пенальті й навіть не пішов дивитися повтор епізоду. Через кілька днів після матчу коментувати цей епізод почали й самі італійці. “На полі я не дуже зрозумів, що сталося. Після матчу подивився повтор і, на мою думку, пенальті можна було ставити. Але добре, що вийшло так, як вийшло. Зараз ми не думаємо про це, ми думаємо про святкування і насолоджуємося важкою нічиєю проти великої команди”, – сказав воротар збірної Італії Доннарумма. А президент “Наполі” Ауреліо де Лаурентіс був ще більш категоричним: “Ніхто не хоче бачити команду, пограбовану так, як Україну минулої ночі пограбувала Італія. Вони однозначно повинні були отримати пенальті”. Визнання суперником твоєї команди великою, як і емоційне обурення ексцентричного президента Napoli, може, й трішки гріють душу, але мають спільну ваду: нічого змінити вже не можуть…

Донжуанство, напевно, є однією з характерних рис іспанців (нічого не вдієш – темперамент), однак сумний приклад колишнього президента федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса доводить, що публічне виявлення своїх інстинктів може обернутися чималими неприємностями. Остання з них: спортивний адміністративний суд (TAD) відсторонив Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності на 3 роки. 46-річний чиновник покараний за надто палкі поцілунки футболістки Дженніфер Ермосо та її партнерок (як зазначається, без їхньої згоди, хоча фото якось не дуже це підтверджують) на церемонії нагородження після фіналу жіночого чемпіонату світу. Також Рубіалеса визнали винним у негідній поведінці у VIP-ложі, коли він показав непристойний жест. Суд оцінив кожну з цих дій у півтора року дискваліфікації. Що й казати, дорогувато обійшлася Рубіалесу його легковажна хтивість: він був змушений залишити не лише посаду президента національної федерації, а й посаду віце-президента УЄФА. Крім цього, ФІФА відсторонила іспанця від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом, на три роки.

Значно більше, ніж Рубіалесу, пощастило в амурних справах нападнику саудівського «”Аль-Насра” і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Як повідомило британське видання Daily Mail, суд визнав його невинним у справі про зґвалтування американської моделі Кетрін Майоргі. Джерело стверджує, що апеляція адвокатів жінки була відхилена, отже 38-річний португалець може спати спокійно (однак десь подалі від Ірану, де над ним висять звинувачення у якихось гріхах, які суворо караються шаріатським судом). Справу на Кріштіану було відкрито в 2018 р., а саме “зґвалтування” трапилось ще у 2009 р. (майже як у “бородатому” анекдоті про бабусю, яка написала заяву в міліцію про подію 60-річної давнини, яку їй “приємно було згадати”), коли Роналду відпочивав у Сполучених штатах. Раніше повідомлялося, що португалець за цей злочин може навіть бути довічно ув’язнений. Але – обійшлося…