Переселенцям, які поїхали за кордон або повернулися додому, не виплачуватимуть допомогу.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Оксана Смолій. За її словами, у липні Уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенцям, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року виплата буде автоматично продовжена на 6 місяців. Однак, це стосується лише тих громадян, які проживають на території України.

«Виплати не буде продовжено особам, які повернулися в покинуте місце проживання або перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль без обгрунтованих причин: службове відрядження, стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини», – зазначила Оксана Смолій.

З вересня виплату припинять також особам, які придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років; земельну ділянку, квартиру, будинок на суму понад 100 тис. грн.; мають на депозитному банківському рахунку кошти загальною сумою понад 100 тис. грн; придбали іноземну валюту, а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн; мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.