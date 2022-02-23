З середини лютого торгівля первоцвітами на Тернопільщині стає масовою. Щоб зберегти червонокнижні рослини, в області проводять операцію «Первоцвіт».

По всій території регіону працюють рейдові групи у складі поліцейських, громадських інспекторів, представників лісової охорони. Як зазначив головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Роман Нитка, оперативна робота зосереджена не лише в місцях збору, де зростають ці рослини, але й у місцях збуту – ринках, автовокзалах.

«Громадян, які незаконно збиратимуть й реалізовуватимуть первоцвіти, будуть притягувати до адміністративної відповідальності за частинами 1, 2 статті 88-1, статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один екземпляр незаконно добутої рослини занесеної до Червоної книги України передбачена відповідна компенсація за її знищення, наприклад: черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн. шафрани (крокуси), підсніжники від 49 до 62 грн. у залежності від виду, сон трава – від 37 до 62 грн у залежності від виду. Звертаємося до мешканців краю із закликом проявляти екологічну свідомість: не купувати, не продавати і не зривати весняних квітів. Адже підсніжники, шафрани Гейфеля, сон-трава, проліски, цикламени та інші види ранньоквітучих рослин занесені до Червоної книги України і знаходяться на межі повного знищення».

За реалізацію первоцвітів можуть оштрафувати від 510 до 1700 грн. У разі знищення тварин із заповідників, штрафи сягатимуть 3655 грн.

Триватиме операція «Первоцвіт» до 16 травня 2022 року.