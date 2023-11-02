Роботодавці Тернопільщини можуть отримати від держави компенсаційні кошти не тільки за працевлаштування переселенців чи військовослужбовців. Є компенсаційні виплати, які стосуються й працевлаштування інших категорій населення.

– Якщо роботодавець працевлаштовує учасника бойових дій, або особу з інвалідністю, або особу, якій до настання пенсії за віком залишилося менше 5 років, то він має право на компенсацію фактичних витрат на зарплату у розмірі 50%, але не більше ніж мінімальна зарплата, – розповіла Наталія Брич, начальник відділу активних програм зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості. – На сьогодні це 6700 гривень, сюди входить основна зарплата і додаткова, крім єдиного внеску. Зазначені категорії людей повинні перебувати на обліку у Службі зайнятості не менше одного місяця. Компенсаційні витрати у розмірі 50% мінімальної зарплати, тобто 3350 гривень, роботодавець може отримати якщо працевлаштує молодь. Тут є три категорії: до 25 років, якщо їхній страховий стаж сумарно становить не більше 12 місяців; до 35 років на перше робоче місце і молоді люди, звільнені з військової строкової або альтернативної служби на перше робоче місце. Ці кошти виплачують впродовж року у кожен непарний місяць.

Відшкодування єдиного соціального внеску виплачують якщо працевлаштовано категорії громадян, які відносяться до квотних і мають додаткові гарантії сприяння працевлаштуванню. Наприклад, діти-сироти, люди звільнені з місць позбавлення волі, один із подружжя сім’ї, який утримує дитину віком до 6 років або до 14 років, а також зареєстровані безробітні, які перебувають на обліку більше шести місяців. Ці кошти виплачують впродовж двох років у кожен непарний місяць. При цьому є вимоги до роботодавця: він не повинен мати заборгованості по зарплаті, по ЄСВ, по податках і зборах до місцевого бюджету, не може бути бюджетною установою, не має бути на стадії ліквідації чи банкрутства. Якщо роботодавець звільняє дані категорії громадян по своїй ініціативі або за згодою сторін, то він повинен повернути всі кошти, які отримав. Якщо на це місце буде працевлаштовано іншу категорію, то виплата продовжується. Щоб отримати такі компенсації роботодавець повинен упродовж двох місяців після працевлаштування особи звернутися у Центр зайнятості за місцем провадження діяльності і подати відповідну заяву.

– У серпня цього року набула чинності Постанова щодо компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочого місця працевлаштованих осіб з інвалідністю, – додає Наталія Брич. – Якщо роботодавець працевлаштував особу з інвалідністю першої групи, то він має право на компенсацію у розмірі 15 мінімальних зарплат – 100 тисяч 500 гривень. – Якщо працевлаштував особу з інвалідністю другої групи, то компенсують 10 мінімальних зарплат – 67 тисяч гривень. У роботодавця не має бути заборгованості по всіх виплатах зарплати і податків,він не має здійснювати діяльність на окупованих територіях, на території РФ, перебувати під санкціями, не має бути у трудових відносинах з цією особою протягом 180 календарних днів, які передують працевлаштуванню. Крім заяви треба подати копії документів, які підтверджують закупівлю додаткових засобів на облаштування робочого місця. Цією компенсацією ще не скористався жоден роботодавець в області.