В Україні запроваджують монетизацію пільг. Відтепер пільговики на Тернопільщині можуть отримувати готівку.

Діятиме і безготівкова форма отримання пільг. Вибір залишається за бажанням самого пільговика.

Щоб отримувати пільги у готівковому вигляді, необхідно звернутися із заявою до місцевого управління соціального захисту, – каже директор департаменту соцзахисту населення ОДА Вадим Боярський. Готівковою пільгою можна розпоряджатися на свій розсуд. Але оплачувати комунальні послуги необхідно вчасно.

«В оформленні пільг передбачені деякі зміни. Відтепер їх можна буде отримувати у готівковому вигляді. Загалом діятиме дві форми: готівкова і безготівкова форми. Якщо пільговик має бажання отримувати пільги готівкою, йому необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою, де потрібно вказати, куди ці кошти потрібно перерахувати. Можна обрати відділення банку або Укрпошту. Якщо ж для пільговика кращий безготівковий варіант, тоді необхідності в такому зверненні немає».

Додамо, відповідно до українського законодавства, право на пільги мають чорнобильці, ветерани, учасники бойових дій російсько-української війни. Малозабезпечені пенсіонери можуть скористатися програмою субсидій.

Софія Романська