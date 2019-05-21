На Тернопільщині субсидії виплачуватимуть у готівковій формі. Втім, у літній період, порівняно з опалювальним сезоном, субсидіантів може поменшати. Зокрема, знизиться розмір субсидії через відсутність витрат на опалення.

Можуть втратити субсидії жителі краю, які мають заборгованість за комунальні послуги, – кажуть у департаменті соціального захисту населення ОДА. Відтак жителів Тернопільщини просять розраховуватися вчасно.

«Не призначатиметься житлова субсидія, якщо: є прострочена понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг (від 340 грн.); якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соцзахисту населення. Водночас, громадянам, які одержували житлову субсидію у попередньому опалювальному періоді у грошовій безготівковій формі або у грошовій готівковій формі, буде призначено субсидію у готівковій формі».

Нагадаємо, у зимовий період субсидіями на Тернопільщині користувалося майже 119 тисяч домогосподарств. Більшості із них провели автоматичний перерахунок на літній період.

Софія Романська