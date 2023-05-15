Де у Тернополі ремонтують дороги. ФОТО

У Тернопільській громаді продовжуються ремонти на дорогах і магістральних шляхах, ведуться роботи з ліквідації аварійності й ремонти на великих об’єктах.

Цими вихідними на вул. Бродівській, на ділянці від зупинки «6-магазин» до Бродівського шляхопроводу, працівники підрядної організації влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

На цьому об’єкті уже повністю відновлено дорожнє полотно, піднято в рівень з дорогою і відремонтовано люки-колодязі. На ділянці кільцевого руху збільшено кількість смуг для проїзду транспорту, що допоможе розвантажити рух та уникнути заторів. Наразі триває влаштування бордюрів та піщано-щебеневої основи тротуару.

Окрім того, у місті сьогодні, 15 травня, триватимуть роботи з підготовки ремонтних карт (фреза мала) з влаштуванням асфальтобетону на вулицях: Полковника Морозенка, Леся Курбаса, проїзд 15 Квітня–Пантелеймона Куліша.

Також розпочався поточний ремонт дорожнього покриття на розв’язці вулиць Івана Мазепи – Максима Кривоноса – Львівська-Бережанська. На вул. Олександра Брюкнера працівники підрядної організації розбирають покриття дороги.