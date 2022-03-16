У Тернополі визначили пункти забезпечення жителів питною водою. Зробили це на випадок надзвичайної ситуації, наприклад при повному знеструмленні міста, коли підприємство «Тернопільводоканал» не зможе забезпечити централізоване водопостачання.

Як повідомляють у КП «Тернопільводоканал» для пунктів роздачі питної води заздалегідь придбали ємності-єврокуби, розраховані на тисячу літрів води кожен. Також для бюветів на бульварі Данила Галицького та вулиці Юності купили генератори, щоб вони могли функціонувати при проблемах з електропостачанням.

При необхідності пункти роздачі питної води працюватимуть на таких локаціях: Симоненка-В.Великого (Церква святого апостола Петра), Пушкіна, 5, Купчинського,7, Злуки, 1, Коновальця, 5, Шухевича, 20, Грушевського, 3, Новий Світ, 2, Лесі Українки, 10, Білогірська,18 В, Гагаріна,1, Кривоноса-Миру, 1А, Лучаківського, 14, Золотогірська, 8 , Львівська («Макдональдс»), Довженка, 18, Київська, 10. У водоканалі зазначають, що на вибір місць забезпечення питною водою впливають багато чинників, тому у цьому переліку можливі зміни.

Питну воду також можна набрати із колонок-качалок. Із їхнім розміщенням можна ознайомитися на інтерактивній карті.