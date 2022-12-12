Від сьогодні, 12 грудня, у мобільному додатку «е-Тернопіль» доступна інтерактивна мапа «Де світло?», на якій доступні два функціонали:
- дані з міських мереж
- дані від споживачів.
Відтак, будь-який користувач може повідомити, коли світло вимикають чи вмикають. Для цього необхідно натиснути на карту, і натиснути “Є світло” чи “Немає світла”, а потім – “Підтвердити”.
Також, щоб побачити дані від споживачів, достатньо натиснути на точку, що цікавить, та побачити, коли останній раз на цій локації дані оновлювалися.
Важливо! Користуючись картою, можна передавати декілька адрес з інтервалом у 15 хвилин.
Нагадуємо, що мобільний застосунок «е-Тернопіль» доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.