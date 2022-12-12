“Де світло?”: дізнатися, де в місті є електропостачання, можна буде у мобільному додатку

Від сьогодні, 12 грудня, у мобільному додатку «е-Тернопіль» доступна інтерактивна мапа «Де світло?», на якій доступні два функціонали:

дані з міських мереж

дані від споживачів.

Відтак, будь-який користувач може повідомити, коли світло вимикають чи вмикають. Для цього необхідно натиснути на карту, і натиснути “Є світло” чи “Немає світла”, а потім – “Підтвердити”.

Також, щоб побачити дані від споживачів, достатньо натиснути на точку, що цікавить, та побачити, коли останній раз на цій локації дані оновлювалися.

Важливо! Користуючись картою, можна передавати декілька адрес з інтервалом у 15 хвилин.

Нагадуємо, що мобільний застосунок «е-Тернопіль» доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.