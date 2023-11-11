За 100 доларів США чоловік намагався вирішити питання з поліцейськими щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем напідпитку.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №3 м.Теребовля зупинили автомобіль, яким керував житель Микулинецької громади, за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на алкотестері підтвердив, що чоловік перебував у нетверезому стані.

На керманича склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наступного дня правопорушник прийшов до відділку поліції і почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду за непритягували його до адмінвідповідальності. Правоохоронці попередили чоловіка, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Проте він продовжував наполягати на своєму та поклав поліцейським на стіл 100 доларів США.

Слідчі задокументували кримінальне правопорушення. За фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі розпочато досудове розслідування відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.