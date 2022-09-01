Чергового податківця, який намагався заробити на оборудках, працівники ДБР виявили на Тернопільщині. Заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника затримали на «гарячому» – під час отримання коштів.

Встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб’єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тис. доларів США за те, щоб виключити його з цього переліку.

Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого ділків затримали працівники ДБР.

Під час обшуків в помешканні податківця вилучені гроші, старовинні монети, зброя та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи фігуранта.

Читайте також: Вимагав у підприємця 5000 доларів: у Тернополі на хабарі спіймали заступника начальника податкової. ФОТО

При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі, при цьому він завдав травм одному із правоохоронців.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.369-2, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади податківця.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.