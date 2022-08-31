Вимагав у підприємця 5000 доларів: у Тернополі на хабарі спіймали заступника начальника податкової. ФОТО

Вимагав та отримав 5000 доларів США у підприємця – викрито заступника керівника ГУ ДПС у Тернопільській області та посередника.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито на вимаганні та отриманні через посередника 5000 доларів США неправомірної вигоди заступника начальника ГУ ДПС у Тернопільській області (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець податкової служби вимагав вищезазначені кошти за прийняття рішення про виключення підприємства з категорії ризикових платників податків. Після отримання 5 000 доларів США неправомірної вигоди податківця та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Предмет неправомірної вигоди, який фігуранти справи вже встигли поділити між собою, вилучено.

Розслідування здійснюється ТУ ДБР, розташованого у Львові.