У Тернополі в будинку, якому більше сотні років, оригінальні дерев’яні двері замінили на металопластикові.

Про це у соцмережах написав краєзнавець Тарас Циклиняк, передає Суспільне. За його словами, будинок на вулиці Олени Кульчицької звели у 1908 році.

Ця вулиця у минулому мала назву пасаж Адлера. Вона – одна з небагатьох, які вціліли під час Другої світової війни.

“Та незначна кількість пам’яток, яка залишилася у Тернополі, руйнується через невігластво. Тернопіль переживає дуже велику кризу. Я би назвав це розвалом суспільного полотна. Тому, що дуже простими маркерами того, в якому стані є місто – це є пам’ятники, архітектура, культура і, власне, фасади будинків, за це дуже боляче. Приємно, що тернополяни відгукнулися на те, що сталося з дверима, зокрема на вулиці Олени Кульчицької, 5”.

Будинок на вулиці Олени Кульчицької, 5 – пам’ятка архітектури місцевого значення. Згідно із Законом про охорону культурної спадщини, змінювати вигляд пам’ятки без погодження із відповідними органами влади заборонено, – каже головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Ярослав Пелехатий.

“Законодавство передбачає, що спочатку треба зробити науково-проектну документацію на певний вид робіт – чи це реставрація цілого будинку, чи даху, чи упорядження фасаду чи навіть заміна дверей, якщо вони дійсно мають великі пошкодження, має бути обґрунтовано цією документацією. Ця документація проходить експертизи і погодження в державному органі охорони культурної спадщини”.

За словами Ярослава Пелехатого, двері замінили без погодження із департаментом. Тому написали звернення в управління Нацполіції Тернопільщини. Повернути старі двері вимагають і громадські активісти. Люся Дрозд ініціювала реставрацію сторічних дверей у під’їзді будинку, в якому мешкає. Вона фотографує старі тернопільські двері з метою створити каталог. Жінка каже: серед сорока відфотографованих дверей були і ці.

“В мене була негативна реакція і я вирішила якось поширити цю новину. Вийшло так, що 100 відсотків підтримують повернення старих дверей на місце. Мене заблокували в усіх соцмережах. Ми помітили, так, навіть заскрінили, що власник Петро досить негативно відгукувався, навіть використовував ненормативну лексику до людей, які захищали історичні двері”.

На місці ресторану у приміщенні на Кульчицької, 5 тепер має бути магазин. Про це у соцмережах розповідав власник закладу Петро Заставний. Від коментаря Суспільному він відмовився. Проте у своїй розповіді в інстаграмі розповів, що старі двері мають відреставрувати.

“Ми максимально кайфували від зовнішнього вигляду цих дверей, але у нас було дуже багато проблем з ними. По-перше, навіть з тепловою завісою ми не могли досягнути нормальної температури всередині приміщенні і люди жалілися, що там холодно. З дерев’яними дверима все окей. Вони лежать на сухому складі і чекають свої первинних реставраторів тому, що один з них був змушений виїхати всією сім’єю закордон, а інший зараз воює на сході. Але двері їх обов’язково дочекаються”.

Вибір реставраторів для дверей, які мають історичну цінність, теж потрібно узгоджувати з департаментом культури та туризму, – каже Ярослав Пелехатий. За його словами, після реставрації старі двері мають повернути на своє місце.