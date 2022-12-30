Доволі спекотним виявилося завершення року в тернопільському педуніверситеті. Саме на грудень припали вибори ректора і цього року вони були напруженими.

На посаду претендували чинний ректор Богдан Буяк та декан історичного факультету Володимир Місько. У першому турі 22 грудня більшу підтримку працівників та студентів вишу здобув Богдан Буяк – 305 голосів (49,51%), за Володимира Міська проголосували 229 осіб (37,18%). Про це повідомляє 0352.ua.

Та оскільки жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, як передбачено регламентом, то було оголошено другий тур виборів, який відбувся вчора.

Міжвиборчий період супроводжувався різноманітними інформаційними вкидами, які відверто дивували, а подекуди навіть шокували окремих тернополян.

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Вчора теж не обійшлося без інцидентів. Адже виборам дещо завадив ранковий ракетний обстріл. Через тривалу повітряну тривогу вони змістилися в часі, а відтак затягнулися.

Та нарешті усі голоси підраховано. Згідно з результатами, переможцем виборів став Богдан Буяк, який продовжить керувати у педуніверситеті. За нього проголосували 326 осіб. Володимир Місько здобув 206 голосів.

22 учасники виборів не підтримали жодного з кандидатів. Ще 10 бюлетенів виборча коміся потрактувала як зіпсовані.