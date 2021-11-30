Пандемія вплинула на розвиток цифрових технологій. Гібридний формат роботи зробив менш формальним діловий стиль офісних працівників. З новою колекцією модного чоловічого одягу в класичному стилі від бренду Freever можна ознайомитися тут. У чому ж відмінності нового стилю business-casual.

П’ятничний стиль став повсякденним

Неформальні джинси, футболки, логсливи, різнокольорові чиноси з приталеними піджаками вже не вважаються порушенням корпоративного стилю. Навпаки, надмірно формальний стиль із костюмом та краваткою партнери з ділових переговорів можуть сприйняти як прояв недовіри та зневаги.

У діловому образі вітається частка іронії:

кольорові ґудзики;

яскрава хусточка в кишені піджака;

креативні запонки;

відвороти на штанах.

Одним із найяскравіших представників іронічного ділового стилю став Джастін Трюдо з його знаменитими різнокольоровими шкарпетками.

Приталені піджаки

Безумовно, чоловіки з об’ємним животиком таку модель обрати не ризикнуть, їм комфортніше у прямих блейзерах та костюмах-трійках. Якщо зусилля у тренажерному залі не пройшли даремно – настав час для демонстрації досягнень. Зверніть увагу на укорочені піджаки приталеного силуету. Спеціальні лекала підкреслюють розвинений торс та рівну спину. У моді однотонні моделі із закругленими краями поличок та двома бічними шлицями на спинці.

Квітковий принт

Завитки пейслі, арабески, абстракція поступилися місцем квітам. Бутони, троянди та мальви, що розпустилися, екзотичні орхідеї та польові волошки розквітають на модних чоловічих сорочках в кежуал стилі. Це врівноважує типовий чоловічий крій та брутальні однотонні чиноси, джинси, слакси.

Клітина та смужка

Ще кілька років тому експерти з трудових ресурсів категорично не рекомендували одягати на співбесіду картаті сорочки. Сьогодні типова для представників IT сфери сорочка прямого крою у велику клітину – абсолютна норма. У літніх образах компанії без строго дрес-коду допускають поєднання картатих сорочок з однотонними футболками.

Смугасті сорочки теж змінили стиль. Замість тонких, ледь помітних ліній – широкі до 1 см смуги в монохромній гаммі. У моді рожевий, блідо-жовтий, небесно-блакитний, бузковий, ментоловий, бордовий відтінки.

Стиль мілітарі

Колір хакі, теракоти, відтінки сірого, денім гармонують із навмисно воєнізованими фасонами сорочок та блейзерів. В моді великі накладні кишені, клапани на липучках, рукави трансформери на кнопках та планках, широкі ремені.