“Чим дорожче авто, тим більше дозволено?”: як у центрі Тернополя паркуються “елітні інваліди”. ФОТО

Чим дорожче авто, тим більше дозволено? Схоже, що деякі тернопільські водії керуються саме цим правилом під час паркування.

Так, для прикладу, проблема є у центрі міста, де автомобілісти «чхати хотіли» на знаки та обмеження проїзду і паркування, пишуть Тернополяни.

“Елітні інваліди”, — написав Олександр Сохацький під фото,що його розмістив він у спільноті «Тернопільські плітки». На світлині – два позашляховики, які, попередньо проїхавши під знак, запаркувались на місцях, призначених для автомобілістів з обмеженими можливостями.

У коментарях люди обурюються подібним діям і наголошують — очевидцям, аби провчити таких горе-водіїв найкраще викликати на місце патрульних чи муніципалів. Втім, чи допоможе це?