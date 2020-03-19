Всі водії громадського транспорту зобов’язані працювати у масках і рукавичках.

Про це заявив під час брифінгу міський голова Сергій Надал.

До порушників застосовуватимуть адміністративну відповідальність.

Від учора в одному громадському транспортному засобі може їхати не більше десяти пасажирів. Заходити люди повинні через передні двері.

«Зі сьогоднішнього дня діють обмеження у громадському транспорті: одночасно їхати може не більше десяти пасажирів. Це вимога Уряду, ми зобов’язали усіх водіїв, кондукторів бути постійно в масках і одноразових рукавичках. Заходити пасажири можуть тільки на передні двері, щоб водій міг проконтролювати кількість пасажирів. Прошу тернополян поставитися з розумінням до цієї вимоги, щоб не виникало конфліктних ситуацій через те, що хтось хоче бути одинадцятим. Цю ситуацію буде моніторити управління транспорту», – пояснив Сергій Надал.

Додамо, через спалах коронавірусу зупинили громадський транспорт у Чернівцях. У Тернополі наразі до таких дій не вдаватимуться. Втім, у разі поширення інфекції, відповідне питання розглядатиме міськрада.

Софія Романська