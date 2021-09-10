Законних причин платити вчителям на дистанційному менше наразі немає. Про це повідомив адвокат Максим Майка.

Як розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома, педагогам можуть платити 2/3 зарплати. Про це повідомляє Суспільне.

У Тернопільській Українській гімназії наразі вакцинували 83% працівників, каже заступниця директора Ольга Ензельт:

“Минулого року у нас були дуже тяжкі випадки захворювання і був летальний випадок, через те, напевно, люди, проаналізувавши всі «за» і «проти», і все-таки прийняли для себе рішення вакцинуватися”.

Вчителька української мови і літератури Алла Колодій розповіла, вакцинувалась у червні. Жінка каже, проти того, щоб вчителям, які працюватимуть дистанційно, платили менше:

“Я вважаю, що це несправедливо щодо вчителя, бо вчитель як на дистанційному, так і формою офлайн викладається як може. І дистанційно це, мабуть, ще важче працювати, аніж офлайн”.

У 9 школі Тернополя менш як 60% вакцинованих працівників. Директор закладу Григорій Рибак каже, готуються до дистанційного навчання з наступного тижня:

“Є у нас комп’ютерні класи, є по окремих кабінетах комп’ютери, ноутбуки, і коли немає вчителя, то ми контролюємо, як вони проводять дистанційне навчання вдома”.

Любов Бридун працює вчителькою початкових класів. Каже, вакцинувалась від коронавірусу, але якщо до понеділка не вакцинуються більше вчителів, працюватиме дистанційно й може отримувати меншу зарплату:

“Ну звісно, не хотілося б, щоб така була ситуація, бо ми розраховуємо на свою заробітну плату як педагоги і як працівники”.

Батьки учнів 9 школи, про дистанційне навчання кажуть так:

“Коли онлайн навчання – дитина багато в чому відволікається. Вдома є домашня обстановка і вони відволікаються від вчителя”, – Галина Коровець.

“Я за навчання, щоби діти відвідували заклади. Тому що дистанційне навчання – це погана освіта для дітей. Неможливо так пояснити дистанційно, як на уроці”, – Мар’яна Прокофій.

Як дистанційна робота вплине на навчання дітей, розповіла соціальна педагогиня Тетяна Щербяк:

“Можливо, є якісь певні плюси, тому що діти мають можливість більше проводити часу вдома. Звичайно, вони мають менше контролю від батьків, тому що вони на роботі. І це негативно впливає, тому що якщо вони є в школі, то є певний обсяг знань, вони контролюються вчителем, здійснюється більш живий контакт і тут вони мають більше якісь рамки, а для дітей це важливо”.

Якщо Україна увійде в жовту карантинну зону, навчальні заклади, в яких імунізовані менш ніж 80 відсотків працівників, мають працювати дистанційно, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Тоді, каже, вчителям можуть платити 2/3 заробітної плати:

“Готуються документи, відповідно до яких ми зможемо апелювати і, можливо, це буде одним із чинників впливу до розуміння людей, що заклади освіти мають працювати очно і заробітна плата, яка раніше під час дистанційної форми навчання виплачувалася в повному обсязі, на сьогодні може виплачуватися в розмірі 2/3”.

Можливе зниження зарплати педагогам під час дистанційного навчання прокоментував адвокат Максим Майка. Каже, наразі немає законодавчих актів, які б дозволяли це зробити:

“На мою думку, і відповідно до положень чинного законодавства, зокрема, Конституції України статті 43, яка гарантує рівні умови щодо праці осіб, статті 24, яка встановлює рівність громадян перед законом, а також положень кодексу закону про працю в частині дистанційної роботи, які введені в дію в 2020 році це стаття 60 з приміткою 2 – будь-яких обмежень щодо заробітної плати в зазначених категоріях виконання робіт чинне законодавство не передбачає”.

Нагадаємо, вчора під час брифінгу директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома розповіла, якщо з понеділка в Україні введуть жовту карантинну зону, продовжити роботу зможуть менш ніж 5 % навчальних закладів Тернопільщини. Це 57 освітніх установ.