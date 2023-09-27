Багато хто з нас бачив чарівні фото дітей та їх батьків одягнених однаково: вродливі дівчатка, одягнені, як мами, а хлопички, як татусі. Такі світлини можуть викликати усмішку, а часом і сльозу. Але чи й досі так модно? Поміркуємо разом.

У чому плюси однакового одягу?

Для таких подій, як офіційні заходи, великі свята чи родинні фотосесії досить гарненько, коли діти одягнені (але, на жаль, не поводяться) так само, як і їхні батьки. Наявність чарівних світлин, які можна роздивлятися через багато років, є одним із відчутних плюсів однакового одягу. Те кохання, яке ви відчуваєте, коли до вас підходять у парадній сукні чи мінікостюмі, щоб обійняти й пригорнути, ні з чим не порівняти.

Ще один реальний плюс — якщо бюджет дозволяє, можна знайти привід побалувати себе чимось новеньким! Навіть якщо у вашому гардеробі важко віднайти одяг, який поєднається із дитячим, це не означає, що в одній із ваших улюблених крамниць не буде з десяток варіантів, які тільки на вас і чекають.

Стиль, який ви оберете, залежить від вас, тому просто максимально насолоджуйтеся процесом. Можна уявити себе зіркою улюбленої стрічки, супергероєм і чарівним маленьким напарником, який працює під прикриттям, або, можливо, парою азартних гравців, які збираються зірвати куш в одному з гламурних казино світу (звісно, граючи відповідально). Хай би що ви робили, переконайтеся, що отримуєте задоволення разом.

Які мінуси такого поєднання?

Чимало людей почнуть заперечувати, що зараз дедалі важче підібрати однаковий одяг, що він дорогий і що діти, можливо, захочуть чогось веселішого й більш дитячого. Ми не хочемо нікого засуджувати, адже кожному своє. Хочемо, лишень, дещо розказати.

Є безліч варіантів однакового одягу, і бюджетні, якщо бажаєте заощадити власні гроші, й альтернативи в дитячому стилі. Уявіть, як було б чудово, якби маленький експерт із динозаврів був одягнений у поло, як у тата, але з вишитим міні-динозавром на грудях!

Саме такі милі маленькі штрихи роблять відвідування заходів і вихідні з дітьми такими, якими вони можуть бути, і все завдяки краплі творчості. Може виявитися, що у вашого нащадка більше цікавості до дитячого одягу в діловому стилі, ніж у вас!

Наостанок

Зараз, як ніколи, важливо робити те, що дає вам радість. Якщо вам хочеться підібрати милі вбрання в тон, ви можете це зробити, а якщо ви не фанат такого, ніхто вас за це не засудить. Один із найкращих способів досягти життєвої рівноваги — надати дітям можливість і собі придбати кілька нових речей, коли ви оновлюєте власний гардероб. Якщо вони хапають речі, які підозріло нагадують дорослі вбрання, які ви заздалегідь придивилися, знайте, що батькам та дітям час приміряти однаковий одяг!