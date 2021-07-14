Діти – велика частина клієнтів модної індустрії. Раніше дитячий одяг розглядали лише з функціональної точки зору. Зараз його роблять модним. Але чи є сучасне вбрання комфортним? У цій статті ми розкажемо, який одяг потрібен дітям.

Як ростуть діти

Коли малюки ростуть, вони дотримуються схожих звичок на певному етапі свого життя. Це допомагає виробникам створювати зручні колекції, а батькам обрати одяг, який підходить дітям найбільше.

Немовлята. До цієї категорії відносять дітей, яким менше двох років. У перші місяці життя їх шия ще недостатньо міцна, щоб тримати голову. Тому одяг для цього періоду має бути з широким отвором на шиї. Згодом малюки вчаться сидіти, повзати та ходити. Вбрання має бути комфортним для того, щоб витримати всі виклики цього періоду.

Малюки. З двох до восьми років діти швидко ростуть. У них збільшується зріст і маса тіла, але зменшується частка жиру в організмі. Це пов’язано з посиленим обміном речовин в організмі та активним способом життя. Живіт, який виступав раніше, зникає. У цей період діти носять одяг короткими проміжками, адже швидко з нього виростають. Ще цей одяг потрібно постійно прати, адже малюки люблять досліджувати світ.

Школярі. З 7-8 років діти в середньому ростуть по шість сантиметрів на рік. Але не варто орієнтуватись лише на зріст, адже збільшується все тіло. Це потрібно враховувати, коли купуєте речі «на виріст».

Які вимоги до дитячого одягу

Одяг для дітей повинен бути зручним. Якщо дитина гарно вдягнена, але їй некомфортно, вона буде відчувати себе ніяково та в неї погіршиться настрій. У комфортному вбранні, навпаки, малюк буде спокійним і в хорошому настрої.

Коли на одязі багато декору та фурнітури, за ним важко доглядати. Дитячі речі доводиться прати досить часто, тому дорослі часто обмежують активність дитини, аби вона не забруднила вбрання. Для прогулянок краще обирати одяг нейтральних відтінків, який легко переться, аби малюк міг насолоджуватись життям.

Одяг – це одна з можливостей проявити свою індивідуальність. Якщо дитині подобається певний дизайн, або не подобається інший, варто прислухатись до її думки. Проте батьки мають контролювати, аби слідування моді не перейшло в сліпе наслідування.

Коли всі речі у гардеробі поєднуються між собою, дуже легко складати цікаві та зручні комплекти. Для цього варто обирати одяг у певній кольоровій гамі, але це означає, що речі мають бути чорними або сірими. Варто навчитись поєднувати різні кольори та стилі.

Навіть під час свята дитина хоче бігати, стрибати та гратись з друзями. Не варто обмежувати її активність незручним одягом. Ось декілька категорій речей, які мають бути в гардеробі дитини: повсякденний одяг для різних сезонів, піжама, шкільна форма, спортивні речі, верхній одяг, білизна та шкарпетки, аксесуари та взуття. Придбати дитячий одяг можна в інтернет-магазині Panama за цим посиланням https://panama.ua/categorys/76341/.

Як ще забезпечити малюкам комфорт

Ось ще декілька порад, які допоможуть купувати зручні речі для дітей:

Відмовтеся від синтетики – вона не пропускає повітря і погано вбирає вологу. Може викликати алергію, подразнення і свербіж.

Обирайте натуральні тканини: бавовну, льон, вовну і шовк. Такі речі коштують дорожче, але набагато приємніші до тіла. До того ж пропускають повітря та вбирають вологу – дитина в них не пітніє і їй завжди тепло.

Не женіться за яскравістю і дешевизною. Найбільша небезпека, яку несе дешевий дитячий одяг – неякісні барвники. Дитина може спітніти, а фарба залишиться на шкірі. Це також може спричинити алергію, свербіж і роздратування. Якщо від одягу виходить різкий неприємний запах, краще відмовтеся від такої покупки.

Зверніть увагу на шви. Вони мають бути м’якими. Особливо це стосується одягу для немовлят. В ідеалі речі для новонароджених мають бути зі швами навиворіт, аби не спричиняти дискомфорт.