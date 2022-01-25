Роботу громадського транспорту у Тернополі наразі не обмежуватимуть.

Про це повідомив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Втім, у маршрутках і тролейбусах посилять контроль за дотриманням правил карантину.

Наразі в місті громадський транспорт працює в штатному режимі. Сьогодні на маршрути виїхало 156 автобусів та 49 тролейбусів. “Всі кожного дня попереджаються про обов’язкове дотримання постанови Кабміну, зокрема, щодо маскового режиму. Щодо додаткових обмежень, зокрема зменшення кількості пасажирів під час перевезення, хочу наголосити, що є ризик, коли люди будуть залишатися на зупинках, може виникнути небезпека переохолодження. Підтримую те, що на сьогодні не потрібно обмежувати кількість пасажирів у громадському транспорті. Так, важливо дотримуватися карантинних вимог, посилення контролю за санітарно-епідемічною ситуацією”, – зазначив Олег Вітрук.

Отже, у громадському транспорті Тернополя перевозять пасажирів не лише на сидіннях, а й на місцях для стояння. Також без обмежень можуть користуватися пільговим проїздом пенсіонери.