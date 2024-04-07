Чи може бути затримка місячних після лазерної епіляції

Лазерна епіляція стала найсучаснішим методом усунення небажаного волосся. Вона зручна, безболісна, ефективна, при цьому забезпечує довгострокові результати і значне поліпшення якості життя. Але, серед жінок, які звертаються до цієї косметологічної послуги, постають питання можливості змін в організмі, включаючи порушення менструального циклу.

Разом із лікарями лазерного салону EpiLaser ми детально розібралися, чи можлива затримка місячних після епіляції. Адже коли таке трапляється, то жінці важливо знати, виключати цей чинник зі списку ймовірних причин чи ні.

Особливості процедури

Лазерна епіляція заснована на використанні вузькоспрямованих світлових променів певної довжини та температури. Вони впливають на пігмент меланін, що знаходиться у волоссі та його цибулинах, шляхом поглинання енергії світла і перетворюючи її в тепло. Що забезпечує високий ступінь вибірковості та точності, мінімізуючи ризик пошкодження навколишніх тканин.

В результаті однієї епіляції випадає 7-20% волосся через 2-3 тижні, а нові ростуть більш слабкими і тонкими. Це пов’язано з циклічності фаз їх розвитку – анагенова (активне зростання), катагенова (перехід) і телогенова (відпочинок). Лазер здатний впливати лише на анагенову фазу. Тому для усунення всього волосяного покриву призначають курс із 10-12 сеансів із проміжками 30-60 днів.

Вибір салону краси відіграє ключову роль в ефективності та безпеці лазерної епіляції. Адже крім кваліфікації косметолога, має значення вид апаратури, який використовується спеціалістом. Популярними апаратами в Україні вважаються Діодні, Неодимові та Олександритові. Кожен із них хороший для певних клієнтів (блондинки або брюнетки, темношкірі, світлошкірі). Але найдосконалішим є універсальний гібридний пристрій 3D. Він перевершив усі попередні технології, поєднавши їхні переваги в один прилад. Інженерам це вдалося зробити завдяки багатокластерному режиму роботи. А інтеграція в апарат функції потужного контактного заморожування дозволила зробити процес комфортним та безболісним. Більш детально про 3D написано ось тут.

Чи протипоказана лазерна епіляція при місячних

Ні, при нормальному самопочутті, процедуру можна робити при менструації, навіть в області глибокого бікіні з використанням тампона. Але є випадки, за яких лазерна епіляція не бажана:

захворювання головного мозку інфекційного та неінфекційного характеру;

алергічна реакція організму на засмагу;

схильність до келоїдного рубцювання;

прийом лікарських препаратів, що підвищують світлочутливість;

загострення герпевіруса в зоні епіляції бікіні чи обличчя;

імунодефіцит;

онкологія будь-якої локалізації;

цукровий діабет неконтрольованої стадії;

недавні засмаги, рубці після операції, рани, подряпини, опіки, порізи;

хвороби серцево-судинної системи, гіпертонія, встановлений кардіостимулятор;

погане згортання крові;

підвищення температури, ГРВІ, застуда, грип.

Наявність татуювань не стосується списку протипоказань. Але для запобігання опіку в ділянці тату, майстер повинен бути уважним і обійти навколо малюнку лазером на безпечній відстані (3 см).

Чи є зв’язок між лазерною епіляцією та місячними

Жіночий репродуктивний механізм має на меті зачати малюка, і можливість ця надається щомісяця. Цикл зазвичай становить 28-30 днів. Спочатку синтезуються фолікулостимулюючі та лютеїнізуючі гормони, що відповідають за вироблення яйцеклітин. Далі фолікул, де з’явилася головна яйцеклітина, за допомогою естрогену подає команду на підготовку стінок матки для імплантації.

Дозріла клітина під час овуляції залишає фолікул, залишаючи після себе жовте тіло. Його призначення – команда стінок порожнини матки зберігати м’якість і пухкість близько 10 днів. Якщо зачаття не відбулося, то жовтоподібне тіло згортається, а ендометрій відкидається. Це означає початок менструацій. Далі вся робота починається спочатку.

Що може викликати затримку місячних

Звісно ж, це вагітність. Але є й інші пояснення, насамперед гормональні. Зниження показника естрогену та прогестерону веде до настання місячних, а якщо їхній рівень залишається високим, то і відторгнення ендометрії не відбувається.

За винятком звичайної вагітності, порушення графіку критичних днів може виникнути через:

Позаматкову вагітність.

Різкі зміни клімату.

Прийом сильних медичних препаратів (антидепресанти, протисудомні, нейролептики, проходження курсу хіміотерапії).

Постійний чи сильний стрес впливає на рівень гонадотропного гормону, що впливає на регуляцію репродуктивної системи.

Надмірні фізичні навантаження також є частою причиною затримки і навіть відсутності місячних якийсь час.

Раптовий стрибок ваги у будь-який бік, оскільки жирові клітини здатні виробляти естроген.

Різні захворювання, серед яких хвороби надниркових залоз, яєчників, печінки, цукровий декомпенсований діабет, новоутворення гіпофіза, синдром полікістозних яєчників.

Чи може бути затримка місячних після лазерної епіляції

Глибина проникнення вузькоспрямованого променя становить лише 3 міліметри і сягає лише межі дерми з підшкірно-жировим шаром. Тому чинити прямий вплив на гормональний синтез або інші процеси, лазерна епіляція ніяк не може. Але можливе виникнення стресового фактора, особливо якщо сеанс був болючим. Важливо, щоб косметолог виконував процедуру на сучасному обладнанні або використовував місцеве знеболювання. Отже, ймовірність короткочасної затримки місячних від епіляції лазером дуже мала, але допустима. Якщо менструація не настає протягом більш ніж кількох тижнів, слід звернутися до свого гінеколога. Він збере анамнез, проведе консультацію, обстеження та поставить діагноз.