Однією з головних небезпек зимнього періоду є негативний вплив низьких температур та холодного вітру на шкіру. Сухе та холодне повітря «висмоктує» з неї вологу, внаслідок чого з’являється зневоднення, сухість, втрата еластичності, дрібні зморшки покривають обличчя. Взимку жирна шкіра схильна перевтілюватися в нормальну, нормальна – в суху, а суха шкіра з дуже великою ймовірністю може стати надчутливою. Тому важливо знати, як правильно доглядати за шкірою обличчя в холодний період часу, аби з приходом весни не мати додаткових проблем. Варто скористатися косметологічними послугами спеціалістів, адже лише професійний косметолог може надати грамотні поради та здійснити необхідні процедури з гарантованим ефектом. Наприклад, візит до косметолога від компанії «MEDICALASER» стане оптимальним і правильним рішенням, коли проблеми шкіри обличчя вже доставляють незручності. Спеціаліст-косметолог від Medicalaser підбере необхідні процедури та складе індивідуальний графік проходження косметологічних сеансів, результат яких буде триматися до наступної зими.

Хімічні та лазерні пілінги

Ці процедури ідеально робити саме зимою. Через негативний вплив ультрафіолетових променів їх не рекомендовано робити влітку. Шкіра обличчя стає дуже сприйнятливою, після процедур можливі фотопошкодження. Але і в період сильних морозів поєднувати пілінг також не варто. Поверхневий хімічний пілінг показаний молодим дівчатам з проблемною шкірою після вугрових змін у верхньому прошарку та гіперпігментації. Середній та глибокий пілінг – доволі агресивні процедури, до яких шкіру необхідно приготувати заздалегідь. Вони показані при:

вікових змінах шкіри;

вугрових висипаннях;

втраті тонусу та еластичності шкіри.

Глибокий пілінг не рекомендований тим, в кого є генетична схильність до запальних процесів або уповільнені процеси регенерації. В такому випадку краще застосовувати поверхневий пілінг, а після процедури використати спеціальні засоби за живлення або обрати лазерний пілінг. Більше дізнатися про особливості процедур пілінгу в зимовий період можна на сайті https://medicalaser.com.ua/blog/omolozhenie-kozhi/top-5-zimnih-protsedur-u-kosmetologa/.

Лазерна епіляція взимку

Видалення волосся лазером має ті самі обмеження, що і пілінг – мінімум сонячного світла та необхідність проходити курс процедур для досягнення бажаного ефекту (мінімально 5 сеансів). При цьому процедури лазерної епіляції проводяться з перервами у 3-4 тижні, аби волосся мало змогу знову увійти у фазу росту. До появи діодних лазерів александритовий лазер вважався «золотим» стандартом лазерної епіляції.

Процедура з використанням олександриту є безконтактною и проводиться на волосся довжиною у 2-3 мм. Лазер призначений для видалення русявого та темного волосся з I-III фото типом шкіри. Александритова система не лише видалить небажане волосся, а і сприятиме поступовому зменшенню кількості волосяних фолікулів. Курс складається з 5-6- сеансів та однієї підтримуючої процедур и на рік. Діодний лазер призначений для видалення темного міцного волосся зі шкіряного покрову I-V фототипу. Курс епіляції передбачає проходження 6-10 сеансів та однієї підтримуючої процедури на рік. Детальнішу інформацію про діодний та александритовий лазер можна знайти на сторінці https://medicalaser.com.ua/blog/kakoj-lazer-luchshe-diodnyj-ili-aleksandritovyj/. Холодний період з його дощами, вітрами та снігом має свої плюси. Це чудова можливість зайнятися собою та зробити ті процедури, які протипоказані влітку.