Чи будуть працювати пункти і центри вакцинації під час свят?

Пункти і центри вакцинації на працюватимуть під час Різдва, 7 січня, на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Втім, уже 8 січня їхню роботу відновлять.

На Тернопільщині діє 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Імунізуватися там від COVID-19 можна без попереднього запису і черг. “7 січня січня медики первинної медичної допомоги будуть вихідними. В інші дні пункти та центри вакцинації працюватимуть за звичним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна через контакт-центр МОЗ за номером: 0 800 60 20 19. На Тернопільщині проведено понад 680 тисяч щеплень. Понад 35% жителів краю щеплено двома дозами. Звертаюся до кожного жителя нашої області, вакцинуйтеся самі та заохочуйте своїх рідних, батьків – провести вакцинацію, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби. Попри зниження захворюваності ми реєструємо і важкі випадки. Є хворі в стаціонарах, які потребують кисневої підтримки. Окрім цього, нам загрожують нові штами, які поширюються вже у сусідніх областях”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Минулої доби в області від COVID-19 щепили 2 656 осіб. Загалом з початку вакцинації на Тернопільщині імунізували 681 721 особу. З початку січня темпи щеплення у краї дещо підвищилися.