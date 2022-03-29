На Тернопільщині є річний запас зерна.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Втім, аграрії краю готуються годувати ті населені пункти, де не відбувається посівна кампанія через активні бойові дії.

Цьогоріч в області мають засіяти ярими культурами понад 550 тисяч гектарів землі. Наразі посівна кампанія в розпалі. Аграрії вже виконали близько половину завдань.

«В області є річний запас зерна. Наразі для нашого регіону це не є проблемою, але в інших областях або ворог знищив, або немає доступу до роботи. Ми на сьогоднішній день вже годуємо жителів інших регіонів. Аграрії відправляють багато гуманітарної допомоги в південно-східні області. Більше 700 тон пшениці вже завезено. Ми бачимо проблему у торговій мережі із забезпеченням круп. Наші виробники зараз звернули більше уваги на це. Також аграрії допомагають фінансово, перераховують кошти на армію», – зазначив Володимир Стахів.

Загалом зернові культури на Тернопільщині займають площі понад 840 тисяч гектарів. Як запевнили у департаменті агропромислового розвитку області, озимина – в доброму стані.

Додамо, аграріям в Україні заборонили експортувати зерно за кордон. Ключове завдання – гарантувати продовольчу безпеку.