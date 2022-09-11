Чудовий музикант і просто хороша людина: у боях на Херсонщині загинув учитель з Тернопільщини

В ході звільнення Херсонської області від окупантів загинув учитель і музикант Микола Чаплюк із Великих Загаєць.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великодедеркальської громади.

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“З болем у серці повідомляємо, що 07.09.2022 року, у районі населеного пункту Сухий Ставок на Херсонщині, загинув ЧАПЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ з Великих Загаєць. Турботливий сім’янин, чудовий музикант, просто хороша людина… Великодедеркальська громада висловлює щирі співчуття близьким та рідним Героя… На жаль, слова “Герої не вмирають!” не повернуть сина, чоловіка, батька, брата, але, все ж, – ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!”, – ідеться у дописі.

Співчуття з приводу втрати висловили й у школі, де працював Микола Чаплюк.

“У безжальній, нещадній війні, захищаючи рідну землю, загинув наш колега Чаплюк Микола Миколайович. Справжній патріот України, прекрасний музикант, незамінний фахівець своєї справи, який виховав і випустив у світ не одне покоління чудових учнів. У наших серцях Микола Миколайович назавжди залишиться вірним і відданим другом, який своєю щирою посмішкою і теплим словом підтримував кожного з нас у хвилини радості та печалі. завжди був готовий підставити своє мужнє і таке широке плече. Любимо, плачемо, і глибоко сумуємо разом з його коханою дружиною Іванною та донечкою Христиною, заради яких Він жив і тяжко трудився.

Нехай Господь Милосердний дасть їм мужності і сили пережити таку страшну втрату.

Вічна пам’ять нашому Герою!”.