Під час виконання бойового завдання загинув Сергій Прокоп’юк: у нього залишилися дружина і дві донечки

Трагічна звістка про загибель воїна Збройних Сил України, нашого земляка, на передовій лінії оборони країни з російськими загарбниками, надійшла напередодні вихідних.

У Донецькій області загинув уродженець Скали-Подільської, головний сержант Сергій Прокоп’юк.

Про важку втрату повідомили на сайті громади.

“Дорогі батьки, схиляємо голови перед Вашою безмірною втратою. Ми пишаємося, що Ви народили й виховали справжнього чоловіка, патріота, воїна. Сергій Валерійович, проявляючи мужність та вірний воїнській присязі, загинув 10.09.2022 року в ході виконання бойового завдання під час стрілецького обстрілу на Донеччині. Доземний уклін Вам та дружині Ірині Олександрівні. Дітям полеглого – донькам Софії та Анастасії бажаємо світлого майбутнього, мирного життя, пишайтеся батьком-героєм”, – ідеться у повідомленні.

Вічна пам’ять Герою!