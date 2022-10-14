4 буржуйки закупили для українських військових студенти у Чорткові. Також хлопці і дівчата виготовили 300 окопних свічок та передали їх до оперативного штабу.

Благодійну ініціативу підтримали студенти та викладачі Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського. Серед них – студентка Анастасія, дівчина пожертвувала стипендію на придбання буржуйок.

«Зараз такий період, що ми всі повинні старатися і працювати задля перемоги. До цієї акції долучалося багато моїх друзів. Я теж вирішила бути корисною та пожертвувати стипендію. Також ми разом виготовляли окопні свічки. Оскільки хочемо, щоб наші захисники мали необхідні засоби взимку, а також, щоб вони розуміли, що ми тут підтримуємо їх і працюємо всі разом задля перемоги».

Студенти передали буржуйки та окопні свічки до оперативного штабу, що діє при Чортківській міській раді. Звідти волонтери доправлять їх українським військовим.