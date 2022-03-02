Йде сьомий день цієї страшної війни. За цей час в українців єдності більше ніж за тридцять років. Сьогодні українці є символом незламності.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні.

“Йде сьомий день цієї страшної війни. За цей час у нас єдності більше, ніж за тридцять років. Спочатку нам було страшно, потім боляче. А зараз все одно. Окрім перемоги. Окрім України. За цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим “, – наголосив президент.

Він прокоментував учорашній ракетний удар по телевежі у Києві.

“Для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, Бабин яр – особлива частина Києва, місце пам’яті про сотні тисяч людей, яких убили нацисти. Ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет? Під час радянської влади на кістках збудували телецентр, а ще – спорткомплекс, господарські будівлі, зробили там парк, щоб стерти справжню історію Бабиного яру… Але за що його бомбардували?.. Цей ракетний удар говорить про те, що для багатьох у Росії наш Київ – чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, історію, Але вони мають наказ – стерти нас усіх”, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що першого дня війни жорстоко бомбили Умань, потім Бабин Яр.

“Звертаюся до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Дуже важливо, щоб зараз мільйони євреїв у всьому світі не мовчали, тому що в мовчанні народжується нацизм. Кричіть про вбивства мирних людей, кричіть про вбивства українців”, – заявив президент .

Цієї ночі російські оккупанти продовжували бити по наших містах, мирних людей, житлових кварталах.

“Це не може пояснюватись жодною людською причиною, жодною божою причиною, що ж далі, якщо вже Бабин Яр? Які ще військові об’єкти загрожують Росії? Які ще бази НАТО? Софіївський собор? Лавра? Андріївська церква? Про що б вони не мріяли? – чорт із ними, з нами Бог”, – заявив президент.

Він наголосив, що прапор Росії більше не побачать на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде тепер закритою, російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу, російські банки відключають від глобальної системи, російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи, російські матері втрачають дітей у зовсім чужій їм країні.

Зеленський також висловив захват українцями.

“Рідні мої, настане час, коли ми зможемо виспатися. Але це після війни. Після перемоги. У світі, який нам потрібен. Який ми завжди цінували. І який ми ніколи не руйнували. Я прошу всіх вас берегти своїх близьких. Я захоплююсь вами ! Весь світ захоплюється вами. Сьогодні ви, українці, символ незламності”, – сказав Зеленський.