Чорний день на Кременеччині: “на щиті” повертаються троє захисників

Вчора стало відомо про загибель ще трьох наших Героїв, мешканців Кременецького району.

Під час виконання бойового завдання в Запорізькій області загинув кременчанин, сержант Юрій Нагребельний, 1975 року народження. Про це повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Дата зустрічі Героя на рідній землі наразі невідома.

Війна забрала життя і жителя села Білокриниця Олексія Гайченя, 1987 року народження. Він був водолазом-сапером.

Тіло бійця зустрінуть у Кременці сьогодні, 21 лютого, о 13-й годині. Поховання Героя відбудеться завтра на кладовищі в селі Білокриниця.

Про важку втрату вчора повідомили і у Почаївській міській раді. Ще 12 лютого внаслідок поранень, отриманих в результаті ворожого мінометно-артилерійського обстрілу, загинув старший вогнеметник Сергій Токар, 1995 р. н. Герой проживав у селі Валігури.

Вічна пам’ять загиблим Героям.

Щирі співчуття рідним та близьким.