Сума в квитанціях за електроенергію може зрости, незважаючи на обмеження електропостачання, через підвищене споживання електрики після відновлення її подачі, а також у разі несвоєчасної передачі показань лічильників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

“У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють”, – зазначив Коваленко.

Він зауважив, що коли дають світло, українці у розетки вмикають все – зарядні для телефонів, павербанки, бойлери, пралки, пилососи, Внаслідок цього відбувається різкий стрибок споживання.

“З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення”, – наголосив Коваленко.

Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися, пояснив він.

Як наголосив гендиректор Yasno, зараз важливе споживання у конкретний момент часу, тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

Крім того, на суму в платіжках за світло може впливати нерегулярність передачі показників лічильників.

“Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди.Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося”, – підкреслив Коваленко.

Він додав, що зараз важливо розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги.