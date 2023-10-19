На лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги селища Гусятин про те, що в селі Трибухівці від травм, отриманих внаслідок падіння дерева, загинув місцевий житель, 1972 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, чоловік допомагав сусідці зрізати дерево. Односельці розповідають, він не вперше займався такою справою, багато разів виконував порубку дерев, однак цього разу, ймовірно, знехтував особистою безпекою. Поліцейські припускають, що потерпілий не врахував кут падіння стовбура дерева і багатолітній ясен впав на нього. Очевидці встигли витягнути чоловіка з-під крони, однак до приїзду медиків він помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу з позначкою «нещасний випадок». Поліцейські закликають краян дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт, які можуть нести загрозу вашому життю чи здоров’ю.