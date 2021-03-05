17 тис. грн повинен заплатити чоловік за те, що 16 січня цього року гуляв гідропарком “Топільче”, не маючи з собою документів, носити котрі в час карантину є обов’язковими.

Про випадок пише видання Терміново.

Як йдеться у постанові суду, ” 16 січня 2021 року близько 15 години в м. Тернополі по вул. Руська в парку “Топільче” громадянин перебував без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, чим порушив вимоги підпункт 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020р., відповідальність за що передбачена ч.1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У судовому засіданні чоловік вину у вчиненні правопорушення визнав”.

Як же поліціянти виявили, що у чоловіка немає документів? У постанові вказано, що, крім 17 тисяч, чоловікові також “виписали” штраф у 17 грн за порушення згідно статті 178. А це – “Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді”. Пив заборонені напої чи вже був нетверезим чоловік, коли його перепинили патрульні, незрозуміло. Тим не менше, виявилося, що документів у нього немає.

Зважаючи на всі описані обставини суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 44-3 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень в дохід держави. Крім цього обвинувачений має сплатити судовий збір в розмірі 454 грн в дохід держави. Наразі в чоловіка ще є 10 днів, щоб оскаржити постанову суду.