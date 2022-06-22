20 червня о 14.20 бригада швидкої виїжджала в одне із сіл Чортківського району.

Як повідомляють у швидкій, там чоловік облив бензином і підпалив жінку. Внаслідок скоєного 45-річну потерпілу з хімічними опіками обличчя, шиї і верхніх кінцівок I-III-IV ступенів госпіталізовано до лікарні. Про це пише видання 0352.ua.

Поліції ж жінка сказала, що під час сварки з чоловіком вона сама себе облила пальним. А потім у стресі забула про це і пішла підпалювати газ. В цей момент одяг на ній спалахнув і спричинив опіки.

Кому саме – медикам чи правоохоронцям жінка сказала правду – сказати складно. Зараз поліція проводить перевірку за даним фактом.