США – головний наш союзник у протистоянні російській агресії, до думки якого ми охоче прислухаємося. Або ж – змушені прислухатися. Як-не-як, провідна держава світу, і якби не її дуже суттєва допомога, то страшнувато й подумати, в якому становищі ми зараз перебували б.

В цій державі є солідна установа – Інститут вивчення війни (ISW), авторитетні оцінки та передбачення якого часто наводяться нашими ЗМІ. Серед них нещодавно довелося, зокрема, прочитати, що “використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу…. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежений індивідуальний тренінг; їм бракує згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій… Росія може перекинути на фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу”. Таким є висновок аналітиків інституту. Звучить, сказати б, заспокійливо, майже в стилі історій Олексія Арестовича “на сон грядущий”. Однак, по-перше, слова “інститут вивчення”, “аналітики” начебто передбачають достатній рівень точності й навіть науковості, а оцінки на кшталт “навряд чи” і “ймовірно” якось не дуже в’яжуться з науковістю. По-друге, солодкозвучні прогнози багатьох доморощених “диванних” фахівців, які не дуже поспішають справджуватися, налаштовують на обережне сприйняття надміру оптимістичних передбачень. Воно доречніше й з психологічної точки зору – менш гірким буде опісля можливе розчарування. До того ж, прогнозувати розвиток подій на війні є справою доволі непевною, а для тих, хто безпосередньо відповідальний за прийняття життєво важливих для країни рішень – навіть ризикованою. Тому, мабуть, і рясніють звіти аналітиків ISW отими позбавленими повної визначеності “hardly”, “unlikely” (навряд, малоймовірно), “probably”, “possibly”, “presumably” (ймовірно, вірогідно).

А ось інша оцінка ситуації – очільником держави, яка не має таких можливостей для допомоги Україні, як США, але є чи не найбільш відданим її союзником нині. Можливо, й з тієї причини, що у випадку (про це не хочеться й думати) перемоги Росії вона чи не найпершою ризикує стати наступним об’єктом нездорового інтересу з боку Москви. Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно заявив, що Україна терміново має отримати військову техніку від своїх західних союзників у найближчі тижні, тому що в іншому разі росіяни можуть виграти війну. “У них немає сучасної військової інфраструктури, але у них є люди! Якщо ми не надішлемо військову техніку в Україну в найближчі тижні, Путін може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться“, – сказав мій шановний однофамілець. Можливо, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej дещо нагнітає ситуацію, щоб розворушити надто вже академічних і неквапливих лідерів Заходу? Можливо. Але оте його “У них немає сучасної військової інфраструктури, але у них є люди!” – як воно узгоджується з “використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу….” авторства аналітиків ISW? Хто з них має рацію: поляк чи цілий гурт американців? І незліченні табуни орків – це фактор, який не повинен аж надто тривожити, чи все-таки доволі грізна сила?

Клята війна – спробуй-но вгадати, що буде на ній завтра…