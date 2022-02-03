1639 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, це найбільше від початку пандемії. Також за добу зареєстрували 8 летальних випадків: наймолодшому померлому було 19 років, найстаршому — 82.

На Тернопільщині зберігаються негативні тенденції щодо захворюваності на COVID-19. У разі подальшого ускладнення епідситуації, регіон може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки.

“Епідемічна ситуація в області швидко погіршується. Маємо значну кількість захворілих серед дітей і дорослих. За результатами досліджень бачимо, що циркулює новий штам Омікрон, який досить контагіозний та агресивний. Хоча він легше протікає, ніж британський тип і Дельта. Але кількість хворих швидко зростає. Ми фіксуємо рекордну кількість інфікованих від початку пандемії. Хворіють люди різних вікових категорій, проте найважче хвороба протікає у старших людей, які мають супутні захворювання”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Додамо, на Тернопільщині офіційно підтверджено штам Омікрон лише у 33 випадках. Втім, епідеміологи переконані, що він зараз домінує в регіоні.