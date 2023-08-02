Чергова трагедія на воді: в Івачівському ставі втонув тернополянин

Чергова трагедія на воді сталася у Тернопільській області.

1-го серпня у селі Малашівці, в Івачівському водосховищі, виявили тіло жителя Тернополя, чоловіка 1987 року народження.

Аби дістати тіло з води довелося залучати рятувальників.

Причина загибелі встановлюється.

“Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре звертається до жителів і гостей краю: аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки: обачно і обережно”, – наголошують рятувальники.

Фото Mapio.net