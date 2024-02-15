Хвиля потепління йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів у п’ятницю підвищуватимуться до 8 градусів тепла. Тенденція до зростання температурних показників збережеться і вихідними.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду в області

визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У краї буде малохмарно, обійдеться без опадів, вночі та вранці туман, на автошляхах видимість погіршуватиметься до 200 – 500 м.

«16-го лютого найтеплішою очікується погода в західних областях України, максимально +7 +12 градусів. Найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля, лише «плюси». Температурний режим буде досить комфортним, лютих морозів не видно. А видно, що вже половина лютого пройшла і скоро – березень», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода найближчими днями на Тернопільщині тішитиме теплом і сонцем. Втім, подекуди ускладнюватимуть ситуацію дощі.