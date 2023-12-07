Через тиждень після дня народження: на фронті загинув тернополянин Расим Богданець

Знову у Тернопільській громаді величезна втрата.

Вірний присязі, мужньо виконуючи військовий обовʼязок, за Україну та її свободу загинув Герой Богданець Расим Олександрович. Його життя обірвалося 5 грудня під час ведення бойових дій у Донецькій області.

Буквально десять днів тому, 27 листопада, тернополянину виповнилося 33 роки.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Найщиріші співчуття родині та близьким захисника. Хай Господь Бог дасть вам сили і терпіння пережити тяжке горе. Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні очільника міста.