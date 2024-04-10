Через спеку на Тернопільщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Надзвичайну пожежну небезпеку оголосили на Тернопільщині. За інформацією обласного гідрометеоцентру, у лісах краю спостерігатиметься пожежна небезпека 5-го рівня. Така погода сприяє швидкому поширенню лісових пожеж.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у краї спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 7 – 12° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

«11, 12 та 13 квітня в західних областях температура повітря дещо знизиться, вдень передбачається +15 +19 градусів. Кому дощ? – найближчі періодичні дощі, місцями з грозами, очікуються в суботу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями буде спекотною. А вихідними передбачають незначне похолодання і грози.

Через пожежну небезпеку цими днями жителів краю просять не розводити вогонь у лісах і парках.