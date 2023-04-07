Спалах кору зафіксували у Чортківській гімназії. Хворобу виявили у трьох дітей.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, вони вже одужали, інших випадків захворювання не зафіксовано.

Через спалах кору у Тернополі зібрали засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки. Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук наголосила, що ситуація із захворюваністю на кір кваліфікується як нестійка, а за умов впливу певних чинників та факторів ризику, може набрати ознак епідемічного неблагополуччя.

«Цей спалах тривав протягом 21 дня. Упродовж цього часу велося спостереження в начальному закладі, інших випадків не зафіксовано. Ситуація з кором у Чорткові стабілізувалася. Ми працюємо над тим, щоб попереджати такі випадки. Вкотре наголошуємо про необхідність щеплення. Також варто перевірити статус вакцинації проти кору та краснухи медичного персоналу та вторинної ланки. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОВА вирішила провести верифікацію дітей віком до 5 років для визначення відсотка нещеплених дітей, а також забезпечити своєчасний збір лабораторних зразків від усіх випадків підозри на кір, краснуху».

Епідеміологи наголошують: кір – це небезпечна хвороба, яка може призвести до важких наслідків, а саме – енцефаліту, пневмонії.