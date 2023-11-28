Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, вночі температура повітря опускатиметься до 8 градусів морозу. Можливий мокрий сніг, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області визначатиме північно-східна частина циклону з центром над Угорщиною та вплив атмосферних фронтів. У краї буде хмарно з проясненнями, вночі можливий невеликий сніг, вдень випадатиме помірний та мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

«У західній частині України пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу. На дорогах передбачається ожеледиця, вдень місцями можлива снігова каша, або калюжі – як “пощастить”. Водіям треба бути дуже обережними. Вітер ще залишатиметься рвучким, сильним, хоча й дещо стриманішим. У середу із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром. 30-го листопада циклон піде за межі України. 1-го грудня в нас знову циклон, проте із відчутним потеплінням», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, листопад завершиться на Тернопільщині похолоданням. Про те, що зима на порозі, нагадуватимуть опади у вигляді снігу та рвучкий вітер.