У русі тролейбусів, що курсують до мікрорайону “Аляска”, відбулися зміни.

У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. Мирона Тарнавського (від вул. Київська до кільця вул. Василя Симоненка – Володимира Великого) буде частково змінено рух тролейбусів, що курсують у даному напрямку.

Зокрема:

Тролейбус №3 курсуватиме від вул. Збаразької по вул. Текстильній та назад;

Тролейбус №8 курсуватиме на ділянці Газопровід – Центр без заїзду на масив Сонячний.

Просимо пасажирів врахувати інформацію при плануванні маршрутів.