Сумнівне програмне забезпечення стало причиною того, що в мережу потрапили персональні дані іноземців, які планували вступити до лав Збройних Сил України.

У ході досудового розслідування стало відомо, що до злочину причетний інспектор мобілізаційного відділення. Чоловік відповідав за рекрутингову кампанію серед іноземців. Він збирав документи кандидатів, готував запити на проведення спеціальних перевірок та скеровував їх у державні органи.

При перевірці з’ясувалося, що працівник ТЦК на робочий та особистий комп’ютери встановив неліцензійне програмне забезпечення російського виробництва для віддаленого керування та для роботи зі службовою інформацією. Як наслідок – шкідливий програмний код став причиною витоку персональних даних 86 іноземців й інформація про кандидатів у ЗСУ з’явилася на російському телеграм-каналі. Про це повідомляють в управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Слідчі довели причетність чоловіка до злочину, передбаченого статтею 363 ККУ (порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється). Справу працівники поліції скерували до суду.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Фото ілюстративне.