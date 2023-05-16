Через ракетний обстріл Тернопільщини порушено кримінальну справу.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, слідчо-оперативна група збирає докази злочину росіян.

13 травня Тернопільщину обстрілювали двічі. Росіяни застосовували крилаті ракети. Частину з них вдалося збити.

«Було двічі атаковано крилатими ракетами, а також великими ракетами, які потрапили у ціль. Російська Федерація здійснила обстріл Тернопільської області по об’єктах цивільних, а також об’єктах критичної інфраструктури. Летіла, насправді, велика кількість ракет. Частина ракет було збито нашими ППО, частина ракет досягнула своєї цілі. Які цілі були визначені росіянами, нам наразі не відомо. Це можна вважати терористичним актом проти людства. Це цивільні об’єкти, об’єкти комерційного призначення, це житлові будинки, дачні території. Були пошкоджені складські приміщення, була величезна площа загоряння. Працівники ДСНС майже дві доби боролися з вогнем. Вчора пожежу було ліквідовано. Почала роботу слідчо-оперативна група, до якої входили працівники Нацполіції, працівники СБУ, ДСНС. Слідчо-оперативна група почала збирати докази щодо порушеної кримінальної справи. Комісія буде підраховувати збитки. Наступні прильоти були у 5 годині ранку. Було ряд прильотів у Тернопільській громаді. Було знищено територію комерційної структури, де зберігалися транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей прильот. Там теж працює слідчо-оперативна група», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, внаслідок обстрілу Тернопільщини постраждало двоє чоловіків. Одного з них з опіками доправили у лікувальний заклад Львова.