У середу, 30 серпня, в Україні затримується низка поїздів у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу армії РФ у Житомирській області.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, передають Українські новини.
Список рейсів:
№54 Перемишль – Київ до 2 годин;
№№743 Дарниця – Львів до 1 години;
№68 Варшава – Київ до 30 хвилин.
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В “УЗ” зауважують, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення рухаються за розкладом.
Зазначимо, сьогодні вночі РФ атакувала Київ ракетами та дронами. ППО збила 20 цілей, є загиблі.
Уламки дрона-камікадзе пошкодили об’єкт інфраструктури та залізничне полотно на Житомирщині.