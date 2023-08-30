Через нічну ракетну атаку затримується міжнародний потяг, який курсує через Тернопіль

У середу, 30 серпня, в Україні затримується низка поїздів у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу армії РФ у Житомирській області.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, передають Українські новини.

Список рейсів:

№54 Перемишль – Київ до 2 годин;

№№743 Дарниця – Львів до 1 години;

№68 Варшава – Київ до 30 хвилин.

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В “УЗ” зауважують, що всі інші 84 поїзди далекого сполучення рухаються за розкладом.

Зазначимо, сьогодні вночі РФ атакувала Київ ракетами та дронами. ППО збила 20 цілей, є загиблі.

Уламки дрона-камікадзе пошкодили об’єкт інфраструктури та залізничне полотно на Житомирщині.