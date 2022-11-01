Чемпіонат України із самбо серед кадетів відкрили у Тернополі. Участь у змаганнях беруть команди із 17 областей країни. Це юнаки та дівчата 16 – 17 років.

Змагання тривають другий день поспіль. Під час поєдинків відбирають гравців для чемпіонату Європи. Як повідомив головний суддя Віталій Гнатишин, чемпіонат Європи із самбо відбудеться наступного року.

«Такий Чемпіонат у Тернополі відбувається вперше. У змаганнях бере участь 4 вагові категорії дівчат та 5 категорій серед хлопців. Під час змагань відбираємо гравців до національної збірної команди, яка представлятиме нашу країну на чемпіонаті Європи у 2023 році. Приїхали досить сильні гравці, тож простежується висока конкуренція. Бажаємо учасникам змагань наснаги та сили продемонструвати свої вміння», – зазначив Віталій Гнатишин.

Додамо, це є перший етап відбору до національної збірної команди, яка буде відстоювати Україну на чемпіонаті Європи з боротьби самбо у 2023 році.