Чемпіон паралімпіади з Тернополя виборов “золото” на Кубку світу з біатлону

З 8 по 19 грудня у Фінляндії, в м. Вуокатті, проходить Кубок світу з лижних перегонів та біатлону. У складі Національної паралімпійської збірної команди України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору змагаються двоє спортсменів з Тернопільщини.

Тернополянин, майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та заслужений майстер спорту України біатлону, вихованець ДЮСШІ “Інваспорт”, студент магістратури факультету “фізичного виховання” Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка Тарас Радь у класі LW 10 – 12 (сидячі) на дистанції 12,5 км виборов золоту нагороду.

Володимир Черниш у тому ж класі і на тій же дистанції посів шосте місце.

Про це повідомили на сторінці тернопільського центру “Інваспорту”.

Тренер чемпіонів – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.